"لمعت السماء".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي (فيديو)

ذكر التلفزيون السوري الرسمي -اليوم الاثنين- أن انفجارات عنيفة هزّت محيط العاصمة السورية دمشق، وأن الدفاعات الجوية أطلقت على إثرها عشرات المضادات.

تصدي دفاعاتنا الجوية للعدوان الإسرائيلي في أجواء محيط مدينة #دمشق pic.twitter.com/hKVm82Oy07 — الاخبارية السورية (@alikhbariasy) February 14, 2021



وقال سكان يعيشون غرب العاصمة السورية إن عدة انفجارات عنيفة هزت المنطقة جراء قصف جوي إسرائيلي تركز على جنوب العاصمة وشمالها الغربي، وأكدوا أن نيران الانفجارات شوهدت في المنطقة التي تعرّضت للقصف، بحسب ما أفادت "الجزيرة".

قصف إسرائيلي على محيط دمشق ( كونتاك) pic.twitter.com/5tWPcBRivG — منيف العبدالله (@Muhamme06718128) February 15, 2021



من جهتها، قالت وسائل إعلام سورية إن الدفاعات الجوية تصدّت لأهداف معادية فوق سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي. من جهتها، قالت وسائل إعلام سورية إن الدفاعات الجوية تصدّت لأهداف معادية فوق سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وتظهر تسجيلات الفيديو المتداولة على مواقع التواصل كيف لمعت السماء في العاصمة.



ويعتبر القصف الإسرائيلي اليوم هو الخامس خلال العام الجاري، حيث تعرّضت مناطق في ريف دمشق في الثالث من شباط الجاري لقصف جوي، بحسب "الجزيرة".



وأوقعت غارات إسرائيلية في 13 كانون الثاني الماضي على "مخازن أسلحة ومواقع عسكرية" شرق سوريا، 57 قتيلا على الأقل من قوات الجيش السوري ومجموعات تعتبرها "إسرائيل" موالية لإيران، في حصيلة تُعدّ الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا.



كما قتل في 22 من الشهر ذاته 4 مدنيين، بينهم طفلان، جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مدينة حماة (وسط البلاد)، وفق الإعلام الرسمي.



وكثّفت "إسرائيل" في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها مواقع عسكرية تقول إنها تتبع القوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة من سوريا.



ونادرا ما تؤكد تل أبيب تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي قبل بضعة أسابيع أنه قصف خلال عام 2020 نحو 50 هدفا في سوريا، من دون تقديم تفاصيل عنها.