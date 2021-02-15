CIA تثير الجدل بتغريدة عن "عيد الحب".. ماذا قالت؟

أثارت تغريدة نشرتها وكالة الاستخبارات الأميركية "CIA" بمناسبة "عيد الحب" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتركت وكالة الاستخبارات المركزية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يشعرون بعدم الارتياح إلى حد ما في يوم عيد الحب، حيث قالت في التغريدة: "الورود حمراء.. زهرة البنفسج لونها أزرق.. عيد حب سعيد من وكالة المخابرات المركزية!".
وجاءت التغريدة متابعة لرسالة مشفرة سابقة نشرتها الوكالة في وقت سابق من الأسبوع طلبت فيها من الناس فك شفرتها.
وتعليقا على التغريدة كتب سيباستيان جوركا، المسؤول السابق في إدارة دونالد ترامب والمنتقد الدائم لمجتمع الاستخبارات، ردا على ذلك: "غير جاد".
وعلق أحد المغردين على التغريدة قائلا: "مخيف".
من جهة أخرى، استجاب البعض بشكل أكثر إيجابية قليلا من خلال تقديم "بعض الحب" إلى وكالة المخابرات المركزية بقصائد عيد الحب الخاصة بهم، حيث غرد مراسل "Naval Warfare" ديفيد لارتر قائلا: "كنت أتوقع قصيدة أفضل".
جدير بالذكر أن صفحة "تويتر" الخاصة بوكالة المخابرات المركزية مخصصة بشكل أساسي للاحتفال بالوكالة نفسها وتاريخها، ولكنها غالبا ما تضع رسائل مشفرة للمستخدمين.