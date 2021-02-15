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عربي-دولي
منخفض جوي من جنوب أوروبا سيضرب مصر.. انخفض كبير بالحرارة وإليكم آخر التوقعات
Lebanon 24
15-02-2021
|
09:30
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قالت إيمان شاكر وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا في درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بـ6 درجات.
وأضافت أن الطقس بدأ يكون شديد البرودة أثناء ساعات الليل وفي الصباح الباكر، إلا أنه ما زال مستقرا ولم يشهد أي تقلبات.
وحذّرت الخبيرة من "أمر جديد بداية من يوم الثلاثاء المقبل وحتى الخميس"، قائلةً: "سنتعرض لمنخفض جوي قادم من جنوب أوروبا، وسيعمل على انخفاض الحرارة بشكل كبير، تصل لـ13 و14 درجة".
وأفادت بأن ما تردد بشأن قدوم مصر على عاصفة ثلجية أو "عاصفة التنين"، عار تماما من الصحة ومجرد شائعات، مشيرة إلى أن مصر ستتأثر بمنخفض جوي يعمل على انخفاض درجة الحرارة مع نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة، ما يزيد الإحساس بالشعور بالبرودة، مع فرص سقوط أمطار بداية من يوم الثلاثاء وحتى الخميس على السواحل الشمالية والوجه البحري.
واختتمت بالقول إن هناك أيضا فرصا لسقوط أمطار على القاهرة، إلا أن هذا الأمر لم يتضح بشكل كبير.
وشددت على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم ترديدها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
المصدر: روسيا اليوم
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