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"وردة الجليل".. مناورة إسرائيلية مفاجئة تحاكي حربا مع حزب الله

Lebanon 24
15-02-2021 | 10:00
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بدأ الطيران الحربي الإسرائيلي مناورة عسكرية مفاجئة شمالي البلاد تحاكي حربا مع "حزب الله".

 

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، صباح اليوم الاثنين: "بدأت أمس مناورة "وردة الجليل" في سلاح الجو بشكل مفاجئ، تحت إشراف قائد السلاح اللواء عميكام نوركين، بهدف تحسين استعداد القوات الجوية للقتال في الساحة الشمالية".

 

وأضاف: "يحاكي التمرين سيناريوهات القتال في الساحة الشمالية وسوف يدرب جميع أنظمة القوات الجوية على المهام الأساسية للسلاح، بما في ذلك الحفاظ على التفوق الجوي وحماية أجواء البلاد، فضلا عن المهام الهجومية وجمع المعلومات الاستخبارية".

 

وتابع الجيش الإسرائيلي في بيانه: "خلال التدريب سيتم الوقوف على عمليات التخطيط والرقابة والتنفيذ وكذلك القدرات اللوجستية والتكنولوجية الشاملة، مع التركيز على الحفاظ على حرية العمل الجوي".

 

وبحسب هيئة البث الرسمية "كان"، سيستمر التمرين حتى الأربعاء، واعتبارا من ظهر اليوم الاثنين، ستكون هناك حركة نشطة للطائرات والمروحيات في جميع أنحاء إسرائيل، بالإضافة إلى أصداء الانفجارات في المنطقة.

 

وأوضحت أن تلك المناورة تأتي مع مرور نصف عام على مقتل أحد عناصر "حزب الله" بهجوم نُسب إلى إسرائيل في محيط مطار دمشق الدولي، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي الاستعداد لسيناريو الانتقام.

 

المصدر: سكاي نيوز
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