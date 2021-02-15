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لقطات نادرة.. مقاتلة أميركية تطارد صاروخا جويا (فيديو)

Lebanon 24
15-02-2021 | 12:00
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نشرت البحرية الأميركية لقطات نادرة لمقاتلة من طراز "إف -18 هورنيت" وهي تلاحق وتطارد صاروخا من نوع "كروز -توماهوك" أطلق من إحدى السفن العسكرية الأميركية.

 

وأظهر الفيديو المنشور على موقع "تويتر" اقتراب الطائرة الأميركية من طراز "إف 18 هورنيت" من السفينة العسكرية الأميركية التي قامت بإطلاق صاروخ جوي من طراز "توماهوك".

 

 
 

وحاول الطيار الأميركي اللحاق به حيث استطاع ذلك كون المقاتلة الأمريكية تتفوق بسرعتها القصوى (2000 كم/ الساعة) بينما تبلغ سرعة صاروخ "توماهوك" المنطلق نحو الهدف 880 كم/ الساعة.

 

وعلق رواد التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو معتبرين أن مقاطع من هذا النوع هي سرية ولا يتم نشرها بتاتا إلى العلن.

 

المصدر: سبوتنيك
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