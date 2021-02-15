هكذا جعل بايدن خامنئي يبتسم..

كتب جيد بابين في صحيفة واشنطن تايمز الأميركية، أن المرشد الإيراني علي خامنئي، لم يكن يظهر في الصور مبتسماً إلا إذا كان في صحبة أشخاص من أمثال قاسم سليماني، الإرهابي الرئيسي لديه، حتى وضعت طائرة أميركية دون طيار، حداً لحياته.

ولكن منذ تولى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن منصبه، شوهد خامنئي مراراً يبتسم. فما هو سر هذه الابتسامة؟

لعل أبرز الوعود التي أطلقها بايدن خلال حملته الإنتخابية، كان العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، الذي سبق للرئيس السابق دونالد ترامب أن انسحب منه بسبب الخطر الذي يشكله على الأمن القومي الأميركي.

ويبدو أن بايدن الذي يساوم عادة على المصالح الأميركية من دون الحصول على مقابل، يتطلع إلى إجراء معين من إيران، ليستخدمه غطاءً للعودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة غير المعدلة. وفي خطابه في 4 شباط بوزارة الخارجية، أعلن بايدن أنه أوقف الدعم الأميركي للسعودية في حربها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين في إيران في اليمن، وأنه أمر بإرسال مساعدات إنسانية إلى الحوثيين.

خامنئي مصرّ

ويكرر بايدن أن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام إلى الاتفاق النووي، إذا عادت إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق، لكن خامنئي يصرعلى أن ذلك لن يحدث إلا إذا رفع بايدن كل العقوبات عن إيران.

ولكن رفض خامنئي الذي ينطوي على إزدراء، هو خطوة محسوبة لإظهار ثقة إيران المتزايدة بقوتها. والإثبات الإيراني الأكثر أهمية لهذه الثقة، كان التبجح أمام الغرب بأنها عمدت إلى تخصيب الأورانيوم في خرقٍ للاتفاق النووي، وبإجراء تجربة لصاروخ باليستي.

واعلنت إيران في كانون الثاني أنها تخصب الأورانيوم بنسبة تصل إلى 20% في انتهاك للاتفاق النووي. ويتطلب تخصيب الأورانيوم بهذه النسبة وقتاً أطول وأموالاً أكثر للوصول إلى الأورانيوم المستخدم في صنع القنبلة النووية.

وكانت التجربة الصاروخية الأخيرة للحرس الثوري على صاروخ بالوقود الصلب، أي أنه أكبر من الصواريخ التي كانت إيران قادرة على تصنيعها. وزعمت إيران أن الصاروخ يستطيع حمل أقمار صناعية إلى الفضاء. لكن التكنولوجيا نفسها المستخدمة في صنعه تؤهله لمهاجمة أهداف أبعد مدى.

تصدير النفط

كيف لإيران أن تتحمل مثل هذه المغامرات الباهظة؟

قيل إن عقوبات "الضغط الأقصى"، التي فرضها ترامب جعلت الاقتصادي الإيراني ينهار، ولكن الاقتصاد الإيراني ليس في الواقع بالضعف الذي زعمه ترامب، لأن إيران كانت قادرة على بيع كميات ضخمة من النفط إلى دول مثل الصين والهند متجاهلة العقوبات.

ورغم أن التقديرات لكمية النفط الإيراني المصدر تختلف، فإن إيران زادت صادراتها إلى نحو مليون برميل يومياً في تشرين الثاني، وتخطط وفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية، لتصدير 2.3 مليون برميل من النفط والغاز اعتباراً من آذار.

ولا شك أن العائدات الكبيرة التي تحصل عليها إيران من هذه المبيعات، تذهب إلى تطوير برنامجيها النووي والصاروخي، ولشراء أسلحة جديدة، خاصةً بعدما انتهى في تشرين الأول الحظر الذي كانت تفرضه الأمم المتحدة على تصدير السلاح إلى إيران. كما تستخدم عائدات النفط في تمويل الإرهاب العالمي.

ويذكر أن أحد التبريرات التي استخدمها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لإبرام الاتفاق النووي مع إيران، كان فتوى دينية من خامنئي تحرم اقتناء السلاح النووي.

ولكن الديبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي قال قبل أيام، إن الفتوى ليست دائمة ويمكن إلغاؤها في أي وقت.

وقف الحرب في اليمن

ومن الواضح أن البيت الأبيض يتفاوض مع إيران لحملها على التظاهر على الأقل بأنها ملتزمة الاتفاق النووي. ومن الجهود لإغراء إيران لفعل ذلك، كان وقف الدعم الأميركي للهجمات السعودية ضد الحوثيين، وتجميد صفقات السلاح إلى السعودية ودولة الإمارات، وهوكافٍ لإلحاق الضرر بحلفاء الولايات المتحدة ومصداقيتها، وبالاتفاق الإبراهيمي، الذي وقعت بموجبه الإمارات ودول عربية أخرى السلام مع إسرائيل، لكنه لم يكن كافياً لإقناع طهران. كذلك، هناك إزدراء بايدن الواضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويحشد الرئيس الأميركي في إدارته أشخاصاً، ساعدوا في ظل إدراة أوباما، على تشكيل سياسة معادية لإسرائيل، وبينهم وزير الخارجية السابق جون كيري، ومستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس، والأميركي من أصل فلسطيني ماهر بيطار.

وجعلت سياسة بايدن تجاه السعودية والإمارات، لإغراء إيران بالعودة إلى الاتفاق النووي، طهران تتوقع سخاء أميركياً أكبر. ومع التعيينات المناهضة لإسرائيل في الإدارة الجديدة، تتضح الأسباب التي تحمل خامئي على الابتسام.