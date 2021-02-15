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وفاة نائب الرئيس العراقي الأسبق روز نوري شاويس

Lebanon 24
15-02-2021 | 12:30
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توفي، اليوم الاثنين، في محافظة أربيل باقليم كردستان العراق، نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، روز نوري شاويس، نتيجة معاناته من مرض عضال، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن مصادر كردية.
 
وولد شاويس عام 1947 في مدينة السليمانية، وأكمل دراسته الابتدائية متنقلاً بين بغداد وكركوك والموصل وأكمل دراسته الإعدادية في السليمانية، ودخل بعدها جامعة الموصل عام 1966، في قسم الهندسة الكهربائية.

في عام 2004 أصبح شاويس رئيساً لبرلمان كردستان، وبعدها بأشهر مثل رئيس الإقليم مسعود بارزاني في مجلس الحكم العراقي في عام 2004، ومن ثم أصبح نائباً لرئيس الجمهورية غازي عجيل الياور أول رئيس جمهورية عراقي بعد سقوط نظام صدام حسين.

وفي عام 2005 شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة إبراهيم الجعفري، وفي عام 2010 أصبح نائب رئيس الوزراء مرة أخرى في حكومة نوري المالكي الثانية.

وفي عام 2014، تم اختياره لشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة حيدر العبادي.
المصدر: روسيا اليوم
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