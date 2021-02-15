تونس.. إعفاء 5 وزراء ممّن وافق عليهم البرلمان أخيراً

أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، اليوم الاثنين، إعفاء 5 وزراء من مهامهم ممن وافق عليهم البرلمان مؤخراً.

وأعلنت رئاسة الحكومة أن المشيشي "قرّر وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 كانون الثاني 2021، إعفاء كل من محمد بوستة وزير العدل، سلوى الصغير وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم".