اردوغان يتهم أميركا بدعم الإرهابيين في العراق

اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الولايات المتحدة بدعم "الإرهابيين" بعدما تم "إعدام"، بحسب أنقرة، 13 تركيا في العراق على أيدي متمردي حزب العمال الكردستاني.وقال اردوغان في خطاب نقلته وكالة "فرانس برس": إن "تصريحات الولايات المتحدة مؤسفة. تقولون إنكم لا تدعمون الإرهابيين لكنكم بالواقع تقفون الى جانبهم".