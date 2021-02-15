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عربي-دولي
باكستان.. مقتل عنصر من حرس الحدود بهجوم في إقليم بلوشستان
Lebanon 24
15-02-2021
|
15:00
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قتل أحد عناصر حرس الحدود الباكستاني على الأقل في هجوم شنته جماعة إرهابية في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، من دون أن تعلن أيّ جهة مسلّحة مسؤوليتها عن الهجوم.
وبحسب ما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء عن بيان صدر عن المكتب الإعلامي للقوات المسلحة الباكستانية، اليوم الإثنين، فإنّ الإرهابيين هاجموا نقطة تفتيش تابعة لفيلق الحدود على طريق سريع في إقليم بلوشستان مساء الأحد.
وذكر البيان أنّه "تم تطويق المنطقة وأغلقت الطرق لمنع للإرهابيين الفارين من الهروب منها".
وأضاف البيان أن عملية أمنية بدأت في أعقاب الحادث للبحث عن المسلحين الهاربين والقبض عليهم وتطهير المنطقة منهم.
ولم تعلن أي من المنظمات المسلحة الناشطة في المنطقة مسؤوليتها عن العملية.
المصدر: شينخوا
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