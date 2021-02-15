لافروف: جاهزون للعودة إلى علاقات طبيعية مع الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنّ موسكو جاهزة للعودة إلى العلاقات الطبيعية مع الاتحاد الأوروبي رغم الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن الخيار بيد بروكسل.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع نظيره الفنلندي، بيكا هافيستو، في سان بطرسبورغ، اليوم الاثنين: "يجب أن نكون جاهزين لأي تطور للأحداث. والخيار يجب أن تتخذه بروكسل. وإذا قرّرت أنه من الضروري استئناف العلاقات والتخلي عن تفكيكها فسنكون جاهزين لذلك أيضا".وأشار إلى أنه لا يوجد لدى روسيا أي مشكلات في العلاقات مع الدول الأوروبية منفصلة، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.وتابع: "لا يجب أن نخلط بين الاتحاد الأوروبي وأوروبا. إنّنا لا نغادر أوروبا. ولدينا الكثير من الأصدقاء والأنصار في أوروبا. وسنواصل تطوير العلاقات المفيدة للجانبين معهم".