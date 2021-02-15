عربي-دولي

ينتحل صفة وزير ويوهم ضحاياه بتأمين وظائف لهم!

Lebanon 24
15-02-2021 | 16:00
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أوقفت الإدارة العامة لمباحث الإنترنت في وزارة الداخلية المصرية، منتحل صفة الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، للمرة الثالثة.
 
وبحسب ما ذكر موقع "مصراوي"، فإنّ الواقعة ترجع إلى تلقّي قوات الأمن بلاغاً بانتحال أحد الأشخاص لشخصية الفريق كامل الوزير، والنصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية لتعيينهم بوزارة النقل والمواصلات.

بإجراء التحريات تبين أنّ المتهم "عاطل" يدعى هشام صلاح إبراهيم عبد الرحمن مواليد 1993، مقيم بمركز شركة القناطر بالجيزة، وأمكن ضبطه على الفور.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بغرض النصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بعد إيهامهم بتعيينهم في وظائف بوزارة النقل.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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