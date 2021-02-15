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عربي-دولي
ظريف التقى نظيره القطري في طهران.. وهذا ما بحثه الجانبان
Lebanon 24
15-02-2021
|
18:00
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بحث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين طهران والدوحة.
ووصل وزير الخارجية القطري، اليوم الإثنين، إلى طهران لاجراء مباحثات مع نظيره الإيراني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وكان آل ثاني أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن استعداد بلاده لدعم "العملية السياسية والدبلوماسية من أجل عودة إيران وأميركا إلى الاتفاق النووي وخفض التوترات الاقليمية".
وفي سياق متصل، أكّد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، خلال مؤتمره الصحافي اليوم الاثنين ورداً على سؤال بشأن جهود قطر لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، "إنّنا نرحب بهذه المساعدة.. قطر هي من أصدقاء إيران الاقليميين وهناك مشاورات وثيقة بين البلدين على مختلف المستويات".
المصدر: إرنا
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