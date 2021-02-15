عربي-دولي

ستولتنبرغ: الناتو لن يغادر أفغانستان قبل أن يحين الوقت

Lebanon 24
15-02-2021 | 20:00
A-
A+
Doc-P-794140-637490118702488782.jpg
Doc-P-794140-637490118702488782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الاثنين، إن "الناتو يعمل على عدم عودة داعش إلى العراق"، وأن المباحثات التي سيجريها الحلف الخميس المقبل ستركز على مهمته في العراق وأفغانستان.

وتعهد ستولتنبرغ بأن الناتو لن يغادر أفغانستان "قبل أن يحين الوقت"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن نسمح لأفغانستان بأن تكون منطلقا للهجمات ضد بلداننا".

وأضاف الأمين العام أن "على طالبان خفض العنف، والتفاوض، وعدم التعاون مع المنظمات الإرهابية"، مشيرا إلى أن "مستوى العنف في أفغانستان مرتفع بطريقة غير مقبولة".

وفي نهاية كانون الثاني الماضي، قال أربعة من كبار المسؤولين في حلف شمال الأطلسي إن القوات التحالف الدولي تخطط للبقاء في أفغانستان إلى ما بعد الموعد النهائي في مايو المنصوص عليه في اتفاق طالبان مع الولايات المتحدة، وهي خطوة قد تصعد التوترات مع الحركة الأصولية التي تطالب بالانسحاب الكامل.

وهناك نحو 10 آلاف جندي من التحالف الدولي، بينهم أميركيون، موجودون حاليا في أفغانستان، فيما قالت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنها ستراجع  اتفاقية السلام التي أبرمهتها الإدارة السابقة مع حركة طالبان.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
22:00 | 2021-02-15
21:30 | 2021-02-15
21:24 | 2021-02-15
21:00 | 2021-02-15
20:30 | 2021-02-15
19:30 | 2021-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website