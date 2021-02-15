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استهداف محيط مطار أربيل بصواريخ (فيديو)

Lebanon 24
15-02-2021 | 21:24
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سقطت قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.
 
وأشارت مصادر أمنية عراقية إلى سقوط 8 صواريخ على مدينة أربيل استهدفت محيط المطار وأحياء سكنية.
 
 من جهة أخرى أشار مصدر أمني كردي إلى أن "ميليشيات الحشد الشعبي أطلقت 5 صواريخ على أربيل من منطقة دبس جنوبي المدينة"، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
 
وشهدت المنطقة انتشار أمنيا كثيفا وقطعا لبعض الطرقات في المنطقة المحيطة".
 
وأظهر شريط فيديو مصور تصاعد عمود من الدخان في منطقة سقوط القذائف، فيما لم يتم الإعلان لحد الآن عن ضحايا نتيجة الحادث.
 
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