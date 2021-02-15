المغرب.. تمديد حظر التجول لاسبوعين بسبب "كورونا"

مددت الحكومة المغربية حتى الثاني من آذار حظر التجول الليلي المطبق منذ نهاية كانون الأول لاحتواء فيروس كورونا بعد ظهور نسخ متحورة منه وفقا لبيان.وأضاف المصدر أن حظر التجول المطبق من الساعة 21,00 وحتى الساعة 06,00 في كافة أنحاء البلاد شدد بحظر الحفلات والتجمعات واغلاق المطاعم والمتاجر في الساعة 20,00.ولقح أكثر من 1,7 مليون مغربي ضد كوفيد-19 خلال ثلاثة أسابيع وفقا لأرقام وزارة الصحة. وتأمل السلطات في تلقيح 25 مليون شخص خلال ثلاثة أشهر مع هذه الحملة المجانية.وتعد البلاد 35 مليون نسمة وتطبق فيها حالة الطوارىء منذ منتصف آذار، وسجلت 478,595 إصابة بكوفيد-19 منها 8491 وفاة.وتلقى المغرب الخميس أربعة ملايين جرعة من لقاح استرازينيكا-اكسفورد البريطاني بعد الحصول على مليوني جرعة في كانون الثاني، بحسب الوزارة.ويفترض وصول 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني هذا الاسبوع وفقا للاعلام المحلي بعد تسلم 500 ألف في كانون الثاني.ولا يزال الفيروس يتفشى في المغرب بمعدل 500 اصابة يوميا، في حين أنّ عدد الفحوص اليومية لكشف الاصابة في الأيام الماضية تراجع من 20 ألفًا إلى 10 آلاف.وذكر البيان أن تمديد القيود يأتي "بعد ظهور نسخ متحورة من الفيروس".إلى ذلك، زاد عدد العاطلين عن العمل بـ29% بين 2019 و2020 ليبلغ 1,43 مليون شخص، ويعود هذا الارتفاع حصريا لالغاء وظائف خصوصا في قطاعي الزراعة والصيد البحري، وفقا للمفوضية العليا للتخطيط.