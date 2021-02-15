عربي-دولي

المغرب.. تمديد حظر التجول لاسبوعين بسبب "كورونا"

Lebanon 24
15-02-2021 | 23:30
A-
A+
Doc-P-794190-637490246848410956.jpg
Doc-P-794190-637490246848410956.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مددت الحكومة المغربية حتى الثاني من آذار حظر التجول الليلي المطبق منذ نهاية كانون الأول لاحتواء فيروس كورونا بعد ظهور نسخ متحورة منه وفقا لبيان.

وأضاف المصدر أن حظر التجول المطبق من الساعة 21,00 وحتى الساعة 06,00 في كافة أنحاء البلاد شدد بحظر الحفلات والتجمعات واغلاق المطاعم والمتاجر في الساعة 20,00.

ولقح أكثر من 1,7 مليون مغربي ضد كوفيد-19 خلال ثلاثة أسابيع وفقا لأرقام وزارة الصحة. وتأمل السلطات في تلقيح 25 مليون شخص خلال ثلاثة أشهر مع هذه الحملة المجانية.

وتعد البلاد 35 مليون نسمة وتطبق فيها حالة الطوارىء منذ منتصف آذار، وسجلت 478,595 إصابة بكوفيد-19 منها 8491 وفاة.

وتلقى المغرب الخميس أربعة ملايين جرعة من لقاح استرازينيكا-اكسفورد البريطاني بعد الحصول على مليوني جرعة في كانون الثاني، بحسب الوزارة.

ويفترض وصول 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني هذا الاسبوع وفقا للاعلام المحلي بعد تسلم 500 ألف في كانون الثاني.

ولا يزال الفيروس يتفشى في المغرب بمعدل 500 اصابة يوميا، في حين أنّ عدد الفحوص اليومية لكشف الاصابة في الأيام الماضية تراجع من 20 ألفًا إلى 10 آلاف.

وذكر البيان أن تمديد القيود يأتي "بعد ظهور نسخ متحورة من الفيروس".

إلى ذلك، زاد عدد العاطلين عن العمل بـ29% بين 2019 و2020 ليبلغ 1,43 مليون شخص، ويعود هذا الارتفاع حصريا لالغاء وظائف خصوصا في قطاعي الزراعة والصيد البحري، وفقا للمفوضية العليا للتخطيط.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-02-15
23:19 | 2021-02-15
23:06 | 2021-02-15
23:00 | 2021-02-15
22:30 | 2021-02-15
22:00 | 2021-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website