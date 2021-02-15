16
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
نتنياهو: هناك خلافات مع بايدن ولكن...
Lebanon 24
15-02-2021
|
23:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود خلافات مع الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن إيران والفلسطينيين، لكنه قال إن العلاقات بينهما "قوية للغاية".
ونفى البيت الأبيض تجاهل بايدن لنتنياهو لعدم إدراجه حتى الآن ضمن مكالمات هاتفية أجراها مع زعماء أجانب منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني.
ورفض نتنياهو فكرة أن بايدن يتجنبه عن عمد وقال للقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية: "سيتصل... لدينا علاقات ودية قوية للغاية منذ نحو 40 عاماً، تعود إلى الوقت الذي جئت فيه إلى واشنطن بصفتي دبلوماسيا إسرائيليا وكان عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير".
وقال نتنياهو: "لدينا أيضا أشياء كثيرة نتفق عليها والتحالف قوي جدا... لكن هناك خلافات أيضا حول موضوع إيران والقضية الفلسطينية أيضا".
وقد يجد نتنياهو هذا التحالف يواجه اختبارا إذا عادت واشنطن للاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحب منه ترامب، وأيضاً إذا عارضت بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة حيث يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم.
وقال البيت الأبيض إن بايدن ونتنياهو سيتحدثان قريبا، من دون أن يعطي موعداً.
تابع
الأكثر قراءة
وأخيراً الطقس سينقلب.. منخفض جوي سيضرب لبنان غدا وسيعيد سيناريو الـ 2015!
Lebanon 24
وأخيراً الطقس سينقلب.. منخفض جوي سيضرب لبنان غدا وسيعيد سيناريو الـ 2015!
11:24 | 2021-02-15
15/02/2021 11:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله عمّم هذا الطلب
Lebanon 24
حزب الله عمّم هذا الطلب
08:30 | 2021-02-15
15/02/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجمة على العقارات في لبنان.. وهذا ما توقعه خبراء للأسعار
Lebanon 24
هجمة على العقارات في لبنان.. وهذا ما توقعه خبراء للأسعار
15:00 | 2021-02-15
15/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تلقيه اللقاح.. شائعات عن وفاة "أبو سليم" وهذا ما قاله لـ"لبنان24"
Lebanon 24
بعد تلقيه اللقاح.. شائعات عن وفاة "أبو سليم" وهذا ما قاله لـ"لبنان24"
20:34 | 2021-02-15
15/02/2021 08:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أُغلق مطعم الشيف التركي بوراك في دبي!
Lebanon 24
لهذا السبب أُغلق مطعم الشيف التركي بوراك في دبي!
12:00 | 2021-02-15
15/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:59 | 2021-02-15
النيجيرية نغوزي اكونجو-إيويلا.. أول مديرة عامة لمنظمة التجارة العالمية
23:30 | 2021-02-15
المغرب.. تمديد حظر التجول لاسبوعين بسبب "كورونا"
23:19 | 2021-02-15
"تاريخية ونادرة"...الدول العربية على موعد مع اجتياح عاصفة ثلجية
23:00 | 2021-02-15
بايدن لم يتصل بنتنياهو حتى الآن.. هل من مواجهة مرتقبة؟
22:30 | 2021-02-15
العراق.. اعتقال "فرقة الموت" المسؤولة عن "اغتيالات الناشطين"
22:00 | 2021-02-15
الجولة 15 في مسار "أستانة السوري".. ثلاثة ملفات على الطاولة
فيديو
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يعود إلى الصدارة من بوابة "لاتسيو"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يعود إلى الصدارة من بوابة "لاتسيو"! (فيديو)
21:00 | 2021-02-15
16/02/2021 03:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّفوا إلى بعض مواصفات الهاتف الذي ستتباهى به "آبل" في 2021 (فيديو)
Lebanon 24
تعرّفوا إلى بعض مواصفات الهاتف الذي ستتباهى به "آبل" في 2021 (فيديو)
18:00 | 2021-02-15
16/02/2021 03:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أصالة تكشف مفاجأة عن زواج ابنتها شام... هذا ما قالته عن العريس (فيديو)
Lebanon 24
أصالة تكشف مفاجأة عن زواج ابنتها شام... هذا ما قالته عن العريس (فيديو)
18:00 | 2021-02-15
16/02/2021 03:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact