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انتهت محاكمة ترامب: وماذا بعد

Lebanon 24
16-02-2021 | 07:11
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كتب السفير مسعود المعلوف في "الجمهورية": بعد الانتهاء من محاكمة الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب في الكونغرس الأميركي وتبرئته من التهم الموجّهة اليه، من المفيد توضيح بعض الأمور حول هذه المحاكمة التي جعلت منه الرئيس الثالث الذي تتم محاكمته في تاريخ الولايات المتحدة، والرئيس الوحيد الذي حوكِم مرتين، الأولى في أواخر العام 2019 والثانية هذه السنة.

 

هذه النتيجة السلبية كانت متوقعة قبل المباشرة بالمحاكمة، لأنها محاكمة سياسية بَحتة والديموقراطيون لا يملكون أكثرية الثلثين في مجلس الشيوخ، فلماذا بَذلوا هذا الجهد الكبير مع علمهم المُسبق بصعوبة النجاح؟

 

بطبيعة الحال، اعتقد الديموقراطيون أنهم قد يستطيعون كسب تأييد عدد من الأعضاء الجمهوريين نظراً لقوة حجّتهم، إذ انّ ترامب حَرّض على اقتحام مبنى الكونغرس ما تسبّب بوفاة عدد من الأشخاص، كما أنه ما زال يرفض الاعتراف بنتيجة الإنتخابات ويُشيع أنه هو الفائز ومناصروه مقتنعون بذلك، كما أنه حاول الضغط على بعض المسؤولين عن الانتخابات في بعض الولايات لقلب النتيجة لمصلحته.

 

السبب الآخر والأهم هو أنّ الديموقراطيين كانوا يَسعون الى تحطيم مستقبل ترامب السياسي لكي لا يترشّح ثانية للرئاسة أو لأي منصبٍ قيادي آخر، إذ انّ اتخاذ قرار العزل يَليه مَبدئيّاً قرار يحرم دستورياً الرئيس المعزول من توَلّي أي منصب في الدولة.

 

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المصدر: الجمهورية
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