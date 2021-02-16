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كاملا هاريس تتصل هاتفيا بماكرون سعيا لتعزيز العلاقات

Lebanon 24
16-02-2021 | 08:30
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قال مكتب كاملا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنها "تحدثت هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، وعبرت عن التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتظهر المكالمة مع ماكرون، زعيم إحدى دول مجموعة السبع، أن هاريس تضطلع بدور في السياسة الخارجية أيضا وهو مجال لا تتمتع فيه بخبرة كبيرة مقارنة ببايدن، وفقا لرويترز.

وقال مكتب كاملا في بيان "اتفقت هاريس نائبة الرئيس (بايدن) والرئيس ماكرون على الحاجة إلى تعاون ثنائي وثيق ومتعدد الجوانب لمكافحة كوفيد-19، وتغير المناخ ودعم الديمقراطية في الداخل وفي أنحاء العالم".
وأضاف البيان، "بحثا أيضا العديد من التحديات الإقليمية بما في ذلك التحديات في الشرق الأوسط وأفريقيا وضرورة مواجهتها سويا".

المصدر: سبوتنيك
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