السؤال الأصعب لرغد صدام حسين عن والدها.. ماذا اجابت؟ (فيديو)

وجهت "العربية" سؤالا لرغد ابنة صدام حسين الرئيس العراقي الأسبق، حول أن وضع العراقيين كان أفضل بعهد صدام لكن لم يكن لديهم حرية، فهل كانت القسوة من والدها مبررة؟ لتجيب: "لم أسأله أبدا عن ذلك".

إلى ذلك، قالت في لقاء خاص مع "العربية" في جزئه الأول من سلسلة حصرية بدأت أمس الاثنين، إن بعض القرارات تتطلب شيئا من القسوة "لكنني لست مع القسوة المطلقة"، مشيرة إلى أن والدها كان عاطفيا مع العراقيين وله مشاهد توثق ذلك.

كما اعتبرت أن وقت حكم صدام حسين كان وقت عز للعراق، لكنها أقرت أيضا أنه كان يتم التعامل بقسوة في حالات معينة.

وقالت إنه "عندما يكون رئيسك صدام حسين عليك أن تختار بين الرخاء والحرية".

وعند سؤالها عن تبوئها مناصب سياسية في المستقبل القريب أجابت أن كل شيء وارد وكل الاقتراحات موجودة.

كما لم يخلُ الحديث عن الغزو الأميركي للعراق عام 2003 الذي بسببه تركت العراق ولجأت إلى سوريا ثم الأردن.

وتطرقت ابنة صدام حسين إلى ذكريات طفولتها الجميلة التي قضتها مع والدها. وقالت إنها حظيت بعطف والدها ولم يكن يستعمل معها أو مع أخواتها القسوة والترهيب كما يشاع.

وقالت "لا يمكن للجو العائلي المنزلي أن يخلو من التدخلات السياسية"، فتحدثت رغد صدام حسين عن استقبالها لحاكم بيلاروسيا في غياب أمها التي تغيبت لظرف عائلي خاص. كما أصبحت للمرة الأولى في موقفٍ صعب يجب أن تتخذ فيه قراراً بالدفاع عن والدها عندما تم إلقاء القبض عليه.