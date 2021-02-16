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عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي يطلق غدا برنامجا لدراسة النسخ المتحورة من "كورونا"
Lebanon 24
16-02-2021
|
09:30
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن "المفوضية ستطلق الأربعاء برنامجا لدراسة النسخ المتحورة من فيروس كورونا"، بحسب ما افادت "وكالة فرانس برس".
وقالت فون دير لايين "إن البرنامج الذي أطلق عليه اسم (هيرا إنكوبيتور)، سيجمع المختبرات والسلطات الصحية والعلماء والمفوضية الأوروبية وستخصص له أموال كبيرة"، من دون أن توضح قيمة هذه الأموال.
وأضافت "منذ الآن، وبالتوازي مع الجهود المبذولة على اللقاحات الحالية، يجب أن نساعد المصنعين على تطوير قدرات إنتاج للقاحات من الجيل الثاني"، مشيرة إلى أن "هذه النسخ المتحورة تقلقنا كثيرا".
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