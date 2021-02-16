وفق مجموعة من المعايير.. تركيا تختار أول سفرائها إلى الفضاء

تعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، إعداد قائمة تتضمن 3 علماء يتمتعون بإمكانيات علمية وبدنية مميزة، لاختيار من بينهم أول سفراء تركيا إلى الفضاء.وتعتزم الوزارة في إطار "البرنامج الوطني للفضاء"، اختيار 3 مواطنين أتراك يخضعون إلى برنامج تدريبي تخصصي لمدة عامين.وبعد إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عزم بلاده تدريب وإرسال مواطن تركي إلى الفضاء ضمن نفس البرنامج، بدأت الوزارة بوضع مجموعة من المعايير التي يجب أن يتمتع بها "سفير تركيا الأول إلى الفضاء".وتعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا، على إعداد قائمة تتعلق بالمعايير الخاصة برواد الفضاء، بمشاركة مجموعة من الأخصائيين، في مجالات الطيران وطب الفضاء وخبراء الطب الرياضي وعلم النفس.ووفق المعلومات الواردة، يتعين على المواطن التركي الذي يقع الاختيار عليه لزيارة الفضاء، الخضوع لبعض التدريب كما هو الحال في البلدان الأخرى التي تسير رحلات علمية إلى الفضاء.ومن بين أهداف "برنامج الفضاء الوطني"، الذي تأسس بمرسوم أصدره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عام 2018، إرسال مركبة للقمر بحلول 2023، وأيضا تأسيس ميناء فضائي (موقع لإطلاق واستقبال المركبات الفضائية)، وإنشاء منطقة لتطوير تقنيات الفضاء.وبعد عملية التدريب التي سيخضع لها رواد الفضاء المرشحين، سيتم اختيار المرشح "الأكثر نجاحا"، من أجل البدء بالاستعدادات اللازمة لضمان مشاركته بالدراسات العلمية في الفضاء.بعد ذلك، سيتم تحديد جدول عمل بالتنسيق مع برامج التعاون الدولي من أجل استكمال الاستعدادات بحلول عام 2023.ويشمل برنامج رواد الفضاء، التدريب على إجراء التجارب العلمية في محطة الفضاء الدولية، بما فيها التجارب البيولوجية واختبارات تحمل للمعدات الفضائية التي جرى إنتاجها في تركيا.فيما سيتم تحديد أعضاء البعثة العلمية بعد مقابلات ستجري بإشراف مجموعة من الجامعات والعلماء الأتراك.