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من سيارة.. صور لمنصة إطلاق الصواريخ على أربيل

Lebanon 24
16-02-2021 | 10:30
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، فجر اليوم الثلاثاء، العثور على السيارة التي تم منها إطلاق الصواريخ في أربيل من دون الكشف عن موقعها.

 

وقال في بيان، إن "الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان والتحالف الدولي عثرت على هذه العجلة".

 

وكان المتحدث باسم قوات التحالف الدولي، قد أعلن في وقت سابق من ليل الاثنين، مقتل مقاول أجنبي مدني وإصابة 5 مدنيين وجندي أميركي في الهجوم الصاروخي على أربيل.

 
 

إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية"، فجر الثلاثاء، بأن أمن كردستان عثر على السيارة التي استخدمت في إطلاق الصواريخ، مشيرا إلى العثور على 4 صواريخ كاتيوشا لم تنطلق باتجاه أربيل.

 

تشكيل لجنة تحقيق

بدوره، وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، وذلك لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي.

 

وكان مراسل "العربية" قد أفاد في وقت سابق بسقوط صواريخ في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، فيما تحلق مروحيات أميركية فوق مطار أربيل بحثا عن مصادر الصواريخ.

 

المصدر: العربية
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