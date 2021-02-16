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عربي-دولي
على غرار 11 أيلول.. لجنة مستقلة حول "شغب الكونغرس"
Lebanon 24
16-02-2021
|
17:00
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قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي إن الكونغرس سيشكل لجنة مستقلة على غرار لجنة 11 أيلول للنظر في التمرد الذي وقع في مبنى الكابيتول، وفق ما أفادت "العربية".
وأوضحت بيلوسي، أن اللجنة "ستحقق وتقدم تقريرًا عن الحقائق والأسباب المتعلقة بالهجوم في 6 كانون الثاني 2021 على مجمع الكابيتول بالولايات المتحدة".
وفي رسالة إلى زملائها الديمقراطيين، قالت بيلوسي إن مجلس النواب سيطرح أيضًا إنفاقًا إضافيًا لتعزيز الأمن في مبنى الكابيتول.
وبعد تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمته الثانية في مجلس الشيوخ، بدا أن الدعم من الحزبين يتزايد للجنة مستقلة لفحص عملية اقتحام الكونغرس.
لقد تم التخطيط للتحقيقات في أعمال الشغب بالفعل، ومن المقرر عقد جلسات استماع في مجلس الشيوخ في وقت لاحق من هذا الشهر. وطلبت بيلوسي من الجنرال المتقاعد بالجيش راسل أونوريه قيادة مراجعة فورية لعملية الأمن في الكابيتول.
"سلامة الأعضاء وأمن الكابيتول"
وقالت بيلوسي في رسالتها: "من الواضح من النتائج التي توصل إليها ومن محاكمة العزل أنه يجب أن نصل إلى حقيقة كيفية حدوث ذلك". وأضافت: "بينما نستعد للجنة، يتضح أيضًا من التقرير المؤقت للجنرال أونوريه أننا يجب أن نضع تمويلا يضمن سلامة الأعضاء وأمن مبنى الكابيتول".
وأشار المشرعون من كلا الحزبين، في حديثهم في البرامج الإخبارية يوم الأحد، إلى احتمال إجراء المزيد من التحقيقات.
ومن المحتمل أن يتطلب إنشاء لجنة مستقلة على غرار اللجنة التي حققت في هجمات 11 أيلول، تشريعاً تتم الموافقة عليه، ومن شأن ذلك أن يرفع التحقيق خطوة إلى أعلى، ويقدم محاسبة نهائية مدعومة من الحكومة للأحداث.
ومع ذلك، فإن مثل هذه اللجنة ستشكل مخاطر زيادة حدة الانقسامات الحزبية أو حجب الأجندة التشريعية للرئيس جو بايدن.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونز ، حليف بايدن: "لا يزال هناك المزيد من الأدلة على أن الشعب الأميركي بحاجة إلى الاستماع إليه، ولجنة على غرار لجنة 11 أيلول هي وسيلة للتأكد من أننا نؤمن مبنى الكابيتول في المستقبل".
المصدر:
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