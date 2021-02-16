عربي-دولي

تناثر شظايا نتيجة اعتراض طائرة مسيرة في محيط مطار أبها

Lebanon 24
16-02-2021 | 12:00
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أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باليمن باتجاه مطار أبها ما أسفر عن تناثر شظايا في محيط المطار"، مضيفا ان الواقعة لم تتسبب في إصابات أو خسائر.

ويقع مطار أبها بجنوب المملكة العربية السعودية قرب الحدود مع اليمن.
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