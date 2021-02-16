العاصمة اليونانية في حلتها البيضاء

غطت الثلوج اليوم معلم أكروبوليس الشهير وغيره من المواقع الأثرية في أثينا، فخرجت إلى العالم بمشاهد استثنائية من اليونان التي تشهد حاليا موجة صقيع تسببت بشلل كبير في وسائل النقل، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".وبات معلم البارثينون الشهير المشيد في القرن الخامس قبل الميلاد في وسط العاصمة اليونانية، مغطى بصورة شبه كاملة جراء الثلوج التي تساقطت على أثينا أثناء العاصفة "ميديا" التي سميت كذلك نسبة إلى إحدى شخصيات الأساطير الإغريقية، وفق مصور من وكالة "فرانس برس".بدأت الثلوج بالتساقط الاثنين وازدادت كثافتها في المساء، وهي أدت إلى اضطرابات في حركة النقل اليوم في بعض أحياء وسط أثينا حيث اقتصرت إمكان التنقل على المركبات المجهزة بسلاسل معدنية.