عربي-دولي

الكرملين سيستأنف عمله بدوام كامل خلال أشهر

Lebanon 24
16-02-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-794387-637490776909416387.jpg
Doc-P-794387-637490776909416387.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنّ عمل الكرملين بدوام كامل وإجراء فعاليات بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين قد يستأنف في الأشهر القريبة القادمة.

وقال أمام الصحفايين، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أنه سيستأنف خلال عدة أشهر. بصورة أو بأخرى فسيبدأ بشكل تدريجي. لكن التنبؤ في هذا المجال صعب".

ورداً على سؤال صحافي حول تخطيط أي زيارات أجنبية لبوتين في المستقبل القريب أجاب بيسكوف أنه تتم حاليا مناقشة هذا الاحتمال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "كل شيء سيتوقف على الوضع الوبائي".

وتابع: "ندرس احتمال إعداد عدد من الزيارات، وهناك مجموعة من الدعوات الصالحة والمتجددة، لكن كل شيء سيتوقف على الوضع الوبائي داخل البلاد بالدرجة الأولى وفي الدول التي نتحاور معها".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
20:34 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:43 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2021-02-16
15:30 | 2021-02-16
15:00 | 2021-02-16
14:30 | 2021-02-16
14:00 | 2021-02-16
13:30 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website