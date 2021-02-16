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عربي-دولي
ماكرون: لضرورة مكافحة المجموعات الجهادية
Lebanon 24
16-02-2021
|
13:30
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شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في كلمته أمام قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة في نجامينا، على "ضرورة تعزيز مكافحة المجموعات الجهادية وإعادة سلطة الدولة في تلك المنطقة"، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".
ووعد ماكرون الذي تحدث عبر الفيديو من باريس "بتعزيز التحرك في محاولة للقضاء على المجموعات التابعة لتنظيم القاعدة مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وكتيبة تحرير ماسينا".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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