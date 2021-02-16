عربي-دولي

بعد اللقاح.. هكذا تشكلت المناعة المجتمعية ضد كورونا في هذا البلد

Lebanon 24
16-02-2021 | 14:00
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قال عالم الأوبئة الروسي غينادي أونيشينكو، إنه تم تشكل مناعة جماعية ضد كوفيد-19 لدى سكان العاصمة موسكو، بفضل الذين تعافوا من المرض والذين تم تطعيمهم باللقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف أونيشينكو: "نحن حاليا، نقوم بتعزيز المناعة ضد فيروس كورونا. ومع تشكيل مناعة سكانية في موسكو، يمكن القول، إنها باتت موجودة بالفعل".

وتابع أونيشينكو، القول: "هناك حوالي 900 ألف أصيبوا بالمرض، بالإضافة إلى من تم تطعيمهم، ومن لم يتم فحصهم ولكنهم يملكون مناعة بالفعل".

ولذلك وفقا للخبير، تظهر موسكو الآن مناعة مستقرة إلى حد ما.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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