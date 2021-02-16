10
o
بيروت
8
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
6
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
لهذاالسبب.. لن تنجح دبلوماسية بايدن مع إيران
Lebanon 24
16-02-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدا الرئيس الاميركي، جو بايدن صارماً، الأسبوع الماضي، بينما كان يرفض مطالب إيران برفع العقوبات الأميركية حتى تمتثل طهران مجدداً للاتفاق النووي المبرم في 2015، إلا أن ذلك مجرد "نزاع تكتيكي"، بحسب ما يقول مايكل ماكوفسكي، المسؤول السابق في البنتاغون.
وقال ماكوفسكي في تقرير نشرته مجلة "ذا ناشونال إنتريست" الأميركية، إن "القصة الحقيقية هي أنه بتقديم تنازلات أحادية الجانب، وتجاهل "إسرائيل"، وتخفيف حدة خطابه، فإن بايدن لن يكون أمامه سوى القليل من النفوذ لإصلاح عيوب خطة العمل الشاملة المشتركة، حسب ما وعد، وتمكين إيران من التسلح النووي، وهو ما تعهد بمنعه".
وأعلن بايدن في أيلول الماضي، "التزامه الثابت بمنع إيران من حيازة سلاح نووي"، مجدداً بذلك تعهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، الانتخابي القوي في 2008، الذي كان أكده في وقت مبكر من فترة رئاسته، بـ"استخدام كل عناصر القوة الأميركية، للضغط على إيران. سأقوم بكل ما في وسعي لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".
ويرى ماكوفسكي أن أوباما لم يفِ بهذا التعهد. ويقول إن "خطة العمل الشاملة المشتركة لم تمنع تسلح إيران النووي، بحسب ما أقر به أوباما، ولكنها أدت إلى تأخيره فقط، بينما تجاهلت سلوكاً إيرانياً آخرخطير، مثل تطوير الصواريخ الباليستية".
وأضاف "في الوقت نفسه، سعى أوباما بصورة نشطة، عبر المحادثات والتسريبات، إلى وقف الشيء الوحيد، الذي يفوق قوة الولايات المتحدة، الذي كان يمكن أن يمنع تسلح إيران النووي، وهو التدخل العسكري الإسرائيلي".
وتشير الدلائل الأولية إلى أن بايدن لن يفى أيضاً بـ "التزامه الذي لا يتزعزع"، حسب ماكوفسكي، وهو رئيس "المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي"، ومديره التنفيذي.
وقال: "في الواقع، تراجعت إدارته بالفعل عن لغته الصارمة"، مضيفاً "قال وزير الخارجية الأميركي، توني بلينكن، أخيراً لأعضاء مجلس الشيوخ إن بايدن ملتزم بمقترح أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً. وهناك فجوة كبيرة بين التزام بمقترح ما، والتزام لا يتزعزع بالعمل. وتبدو السياسة الآن هي أن منع تسلح إيران النووي هو طموح مهم، ولكنه غير قابل للتحقيق بالضرورة".
ويرى ماكوفسكي في تقريره أن خطة بايدن "غير متماسكة وفيها خطأ فادح"، مشيرا إلى أن بايدن عازم على العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تفاوض عليها أوباما، وانسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب، حتى مع بداية انتهاء القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.
ويضيف "في اعتراف ضمني بعيوبها، يرغب بايدن في مفاوضات تعمل على تعزيز وتمديد أحكام الاتفاق النووي، وتعالج أيضا القضايا الأخرى ذات الاهتمام".
ويقول ماكوفسكي: "من المؤكد أن تلك المحادثات ستفشل. حتى إذا تمسك بايدن، حسب ما وعد به يوم الأحد، برفض تخفيف العقوبات الأميركية حتى تعود إيران من جديد إلى خطة العمل الشاملة المشتركة"، مضيفاً "سيترك ذلك بايدن للتفاوض بعد أن أهدر النفوذ الاقتصادي الأميركي الحاسم".
كما يبدو أن بايدن مستعد أيضاً لتجنب صورة أخرى من صور الضغط، وهو في الواقع، النوع الوحيد الذي تهتم به إيران بالفعل، خطر استخدام القوة.
ومع ذلك، فإن انتقاده اللاذع لاغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى، في العام الماضي، يشير إلى أنه سيتجنب الرد على إيران.
ومع غياب أي ضغط اقتصادي أو عسكري منسق، لا يبدو واضحاً كيف ستوافق طهران على القيود الإضافية التي يسعى بايدن إليها.
ولن تؤدي التنازلات الأحادية الجانب الأخيرة إلا إلى ترسيخ تعنت إيران.
وفي الوقت نفسه، يُظهر أهم المسؤولين في إدارة بايدن القليل من التزامه بتحسين "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وبسبب رفضه اللجوء للضغط الاقتصادي أو العسكري، من المرجح أن يحقق بايدن أكثر قليلاً من مجرد العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، ما سيمكن تسليح إيران النووي الذي تعهد بمنعه.
ويرى ماكوفسكي أنه ربما يكمن أفضل أمل لبايدن، في إسرائيل.
وأصدر حديثاً رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إعلانا غير معتاد، جاء فيه أن عودة الولايات المتحدة إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة"، ستكون أمراً "سيئاً"، و"أصدر تعليماته للجيش بإعداد عدد من الخطط التنفيذية" لمواجهة التهديد النووي الإيراني، "إضافة إلى الموجودة بالفعل".
ويتركز الموقف الحالي للإدارة الاميركية من الاتفاق النووي في أن على الإيرانيين، الذين انتهكوا منذ فترة طويلة قواعد حدود تخصيب اليورانيوم التي فرضها الاتفاق، أن يعودوا إلى الامتثال للشروط التي وافق عليها أوباما قبل أن تسمح الولايات المتحدة بأي تخفيف للعقوبات التي فرضها ترامب.
ومن جانبها، تصر طهران على رفع العقوبات أولاً، وتحاول تجميع بعض أوراق الضغط أو النفوذ لإجبار بايدن على ذلك.
وكثفت تخصيب اليورانيوم، وبدأت إنتاج معدن اليورانيوم الذي يستخدم في صنع القنابل الذرية.
المصدر: 24
تابع
الأكثر قراءة
لا عاصفة ثلجية في لبنان.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
لا عاصفة ثلجية في لبنان.. إليكم التفاصيل
14:02 | 2021-02-16
16/02/2021 02:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات نارية جديدة لليلى عبد اللطيف: حدث في الضاحية وحرق مصارف والدولار إلى 15 ألف! (فيديو)
Lebanon 24
توقعات نارية جديدة لليلى عبد اللطيف: حدث في الضاحية وحرق مصارف والدولار إلى 15 ألف! (فيديو)
09:00 | 2021-02-16
16/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حصوله على الإقامة الذهبية في الامارات.. هجوم قاسٍ على راغب علامة ومطالبات بمغادرته لبنان! (فيديو)
Lebanon 24
بعد حصوله على الإقامة الذهبية في الامارات.. هجوم قاسٍ على راغب علامة ومطالبات بمغادرته لبنان! (فيديو)
10:30 | 2021-02-16
16/02/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية ليال الإختيار تنقل للطوارئ
Lebanon 24
الإعلامية ليال الإختيار تنقل للطوارئ
19:41 | 2021-02-16
16/02/2021 07:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا هذا القيادي البارز خائف؟
Lebanon 24
لماذا هذا القيادي البارز خائف؟
09:05 | 2021-02-16
16/02/2021 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:27 | 2021-02-17
التحالف العربي يدمّر طائرة مسيّرة أُطلقت تجاه خميس مشيط في السعودية
23:59 | 2021-02-16
الكاظمي يؤكد أهمية تطوير التعاون مع "الناتو" لمحاربة "داعش"
23:30 | 2021-02-16
مبعوث أميركا لليمن يدعو الحوثيين لوقف الهجمات على السعودية
23:28 | 2021-02-16
أردوغان: سندفنهم في أوكارهم
23:00 | 2021-02-16
"داعشية" تثير خلافا بين أستراليا ونيوزيلندا.. هذه قصتها
22:30 | 2021-02-16
بعد ليبيا.. الثلوج تصل مصر
فيديو
رافعة تحمل بقرة إلى سطح مبنى قيد الإنشاء.. والشرطة تتدخّل (فيديو)
Lebanon 24
رافعة تحمل بقرة إلى سطح مبنى قيد الإنشاء.. والشرطة تتدخّل (فيديو)
23:00 | 2021-02-16
17/02/2021 03:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا فيديو "فتح الصندوق" لطائرة "DJI FPV" قبل الإعلان الرسمي!
Lebanon 24
شاهدوا فيديو "فتح الصندوق" لطائرة "DJI FPV" قبل الإعلان الرسمي!
21:00 | 2021-02-16
17/02/2021 03:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"البايرن" ينجو من الهزيمة أمام "بيلفيلد" في الدوري الألماني!
Lebanon 24
"البايرن" ينجو من الهزيمة أمام "بيلفيلد" في الدوري الألماني!
21:00 | 2021-02-16
17/02/2021 03:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact