عربي-دولي

الخارجية السعودية: ندين ونستنكر الهجمات الجبانة على مطار أربيل

Lebanon 24
16-02-2021 | 14:30
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أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها لـ"الهجمات الإرهابية الجبانة التي استهدفت مطار أربيل الدولي في العراق"، مؤكدة "التضامن الكامل والوقوف التام إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحفظ أمنها".
 
 
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الثلاثاء: "ندين ونستنكر بشدة الهجمات الإرهابية الجبانة التي استهدفت مطار أربيل الدولي والتي تُهدد أمن واستقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب".
 
وأضافت: "نعرب عن رفضنا القاطع لاستهداف أمن العراق وزعزعة وحدته والتأثير على سلامة أراضيه".
 
وختمت: "نؤكد تضامننا الكامل ووقوفنا التام إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحفظ أمنها ودعم جهودها في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيل من استقرارها والتأثير على سيادتها".
 
وكان الهجوم الذي استهدف قاعدة جوية في إقليم كردستان العراق، مساء الاثنين، أسفر عن مقتل متعاقد مدني أجنبي وجرح 5 آخرين، بالإضافة إلى جندي أميركي. 
 
 
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