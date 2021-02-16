عربي-دولي

كيف ردّت إيران على اتهامها بعلاقتها بهجمات مطار أربيل؟

Lebanon 24
16-02-2021 | 15:30
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علّقت إيران على الاتهامات التي طالتها بشأن علاقتها بالهجوم الذي تعرّض له مطار أربيل الدولي في كردستان العراق، مشدّدة على رفضها لأي عمل يعرّض أمن العراق للخطر.
 
وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، "نفنّد هذه الشائعات بشدة، كما ندين بشدة هذه المحاولة المشبوهة لالصاق هذا الحادث بإيران".

وأضاف بحسب ما نقلت وكالة "مهر" للأنباء: "تعتبر إيران استقرار وأمن العراق قضية أساسية للمنطقة وجيرانها، وترفض أي عمل من شأنه تعريض الامن  والاستقرار في هذا البلد الى الخطر".

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية، هذه الأعمال بأنها "مشبوهة"، داعياً الحكومة العراقية إلى "إصدار التعليمات اللازمة لملاحقة الجناة والتصدي لهم".

وكان الهجوم الذي استهدف قاعدة جوية في إقليم كردستان العراق، مساء الاثنين، أسفر عن مقتل متعاقد مدني أجنبي وجرح 5 آخرين، بالإضافة إلى جندي أميركي، فيما وجّهت وسائل إعلام أصابع الاتهام نحو إيران وأنّها تقف خلفه.
المصدر: مهر
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