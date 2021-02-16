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الأركان الإيرانية تعلق على تصريحات لوزير الاستخبارات كشف فيها هوية المتسبب باغتيال فخري زاده

Lebanon 24
16-02-2021 | 16:00
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ردت هيئة الأركان في الجيش الإيراني الثلاثاء، على وزير الأمن والاستخبارات الإيراني محمود علوي، في شأن كشفه هوية المتسبب الرئيسي في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

وقالت إن "الشخص الذي تحدث عنه وزير الأمن والاستخبارات الإيراني كان يخوض تدريبات في القوات المسلحة عام 2014 وتم طرده في ذات العام لأسباب أخلاقية ولأنه مدمن على المخدرات، وهو لا يحمل أي هوية عسكرية، لذا كنا نأمل من الوزير، الاحتياط أكثر في إطلاق التصريحات، وخاصة عبر برنامج على الهواء على التلفزيون الرسمي كي لا يقدم ذريعة لأميركا وإسرائيل".

وكان علوي قال في وقت سابق إن المتسبب الرئيسي في اغتيال فخري زاده، هو من المطرودين من القوات المسلحة، وقد غادر البلاد قبل تنفيذ العملية وهو تحت الملاحقة حاليا.

وردا على ما سماها "الشعارات المعادية" للاستخبارات الإيرانية عقب ساعتين فقط من اغتيال فخري زاده، كشف علوي أن "وزارته أبلغت قبل 5 أيام فقط بأن هناك مخططا لاغتيال فخري زادة في ذات المكان الذي اغتيل فيه"، وقال: "فقط لم نكن نعلم موعد العملية".
المصدر: روسيا اليوم
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