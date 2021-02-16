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أردوغان: سنوسّع نطاق عملياتنا ضدّ مقاتلي "بي كا كا"

Lebanon 24
16-02-2021 | 17:30
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنّ أنقرة ستوسّع نطاق عملياتها العسكرية ضدّ مقاتلي منظمة "بي كا كا" - التي تصنّفها أنقرة "إرهابية" - في المرحلة القادمة إلى المناطق التي تشكل تهديداً على البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الاعتيادي لـ"حزب العدالة والتنمية" الذي يترأسه، في ولاية طرابزون، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأشار أردوغان إلى أن "تركيا تكافح منظمة "بي كا كا" الإرهابية ذات التاريخ الحافل بالمجازر ضد المدنيين، وآخر تلك المجازر إعدام أشخاص عزل بلا رحمة (في منطقة غارا شمالي العراق)".

وشدد على أن "القوات التركية ستبقى في المناطق التي دخلتها وحققت فيها الأمن لتفادي أي اعتداء إرهابي مماثل لمجزرة غارا، وذلك وفق ما تقتضيه الضرورة".

وقال: "سنوسع نطاق عملياتنا العسكرية ضد الإرهابيين في المرحلة القادمة إلى المناطق التي تشكل تهديدا علينا".

وأضاف: "منطقة غارا مهمة، وكانت تمثل إشكالية، وسقطت، وبإذن الله الأمر انتهى".

وأكد الرئيس التركي أن قوات بلاده "ستعثر على الإرهابيين وتدفنهم في أوكارهم التي يختبئون داخلها".

المصدر: الأناضول
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