روحاني يدعو إلى وقف عاجل لإطلاق النار في اليمن

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى وقف عاجل لإطلاق النار في اليمن وإرسال المساعدات الإنسانية وإيقاف إرسال السلاح إلى بعض دول المنطقة.



كما دعا الرئيس الإيراني إلى إطلاق حوار بين اليمنيين كحل نهائي لإحلال الأمن والاستقرار في البلاد.