عربي-دولي

ممثل فتح يبحث الانتخابات الفلسطينية مع بوغدانوف

Lebanon 24
16-02-2021 | 19:30
A-
A+
Doc-P-794504-637490998508841223.jpg
Doc-P-794504-637490998508841223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أنه استعرض مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، آخر التطورات السياسية وملف الانتخابات الفلسطينية.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب الشيخ: "تباحثت اليوم مع السيد ميخائيل بوغدانوف حول آخر التطورات السياسية واجتماع الرباعية الدولية على مستوى المندوبين والتأكيد على رعايتها للعملية السياسية وفق قرارات الشرعية الدولية، وموضوع الانتخابات الفلسطينية ودعم موسكو لها وللحوار الوطني الفلسطيني".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:27 | 2021-02-17
23:59 | 2021-02-16
23:30 | 2021-02-16
23:28 | 2021-02-16
23:00 | 2021-02-16
22:30 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website