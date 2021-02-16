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موسكو: لا قتلى وأسرى بين خبرائنا العسكريين في إفريقيا الوسطى

Lebanon 24
16-02-2021 | 20:30
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نفى السفير الروسي لدى جمهورية إفريقيا الوسطى فلاديمير تيتورينكو، سقوط قتلى في صفوف الخبراء العسكريين الروس في هذا البلد.

وعلق السفير قائلا: "هذا خبر كاذب نشره موقع Corbeau News"، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن موقع معارض ومن مموليه أوساط أجنبية لا تريد بقاء فوستان آرشانج تواديرا رئيسا لجمهورية إفريقيا الوسطى.

وتابع: "لقد تحققت السفارة من كل شيء. لم يتم اختطاف أو أسر أي خبير روسي، ولم يقتل أي منهم".

وقال السفير الروسي إن الجيش الحكومي يواصل تحرير بلدات في وسط البلاد وشمالها من المسلحين، مشيرا إلى أن الخسائر البشرية في صفوف المتمردين تدفعهم إلى الانسحاب باتجاه الحدود مع تشاد.

وفي وقت سابق تناقلت وسائل إعلام تقارير عن مقتل عدد من "مرتزقة روس" وأسر واحد منهم.
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