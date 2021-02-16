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المحكمة العليا السودانية تثبت أحكاما بالإعدام بحق 29 ضابطا

Lebanon 24
16-02-2021 | 21:30
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ثبتت المحكمة العليا السودانية أحكام إعدام بحق 29 ضابط مخابرات لقتلهم مدرسا شارك في التظاهرات الشعبية ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير، بحسب أحد المحامين.
 
وقال المحامي عادل عبد الغني، إن "حكم المحكمة العليا هذا الأسبوع ثبت الحكم الصادر من محكمة أدنى في كانون الأول الماضي، ضد 29 ضابط مخابرات".

وأضاف: "ثبتت المحكمة العليا، التي دانت المتهمين بالتعذيب والقتل، أيضا أحكاما بالسجن 3 سنوات على 3 متهمين وبرأت 5 آخرين".

وأوضح، أن "هذا الحكم ليس نهائيا، إذ يستطيع المتهمون الطعن في أمام المحكمة الدستورية".

وأثار مقتل أحد المعتقلين غضبا شعبيا واسعا أدى الى اندلاع تظاهرات شعبية قادت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان 2019.

وتم حبس البشير، الذي حكم السودان بقبضة من حديد لثلاثة عقود، في سجن كوبر بالخرطوم منذ الإطاحة به، حيث أدين في قضية فساد وما زالت محاكمته مستمرة في قضية الانقلاب العسكري على النظام.
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