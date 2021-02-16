بعد هجوم أربيل البيت الأبيض يعلّق: لنا حق الرد

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن للرئيس الأميركي جو بايدن "الحق في الرد" على الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عسكرية في أربيل، عاصمة كردستان العراق، أمس الاثنين.وذكر التحالف الأميركي في العراق أن هجوما صاروخيا استهدف القوات التي تقودها الولايات المتحدة شمالي العراق، وأسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي أميركي، في هجوم هو الأعنف منذ نحو عام.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "للرئيس الأميركي الحق في الرد في أي وقت، لكننا سننتظر تحديد المسؤولين عن الهجوم".وأضافت ساكي: "نتواصل مع شركائنا العراقيين لتحديد الجهات المسؤولة عن هجوم أربيل"، الذي أعلنت مسؤوليتها عنه في وقت سابق جماعة تطلق على نفسها اسم "سرايا أولياء الدم".وقالت الجماعة، التي يعتقد انها مقربة من إيران، إنها استهدفت "الاحتلال الأميركي" في العراق من دون أن تقدم ما يثبت ذلك. ويقول مسؤولون عراقيون إن لهذه الجماعة صلات بإيران.