عربي-دولي

بعد ليبيا.. الثلوج تصل مصر

Lebanon 24
16-02-2021 | 22:30
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تساقطت ثلوج خفيفة، الثلاثاء، في بعض مناطق محافظة مطروح غربي مصر، وذلك بعيد تسجيل سقوط مماثل للثلوج على مدينة البيضاء، شرقي ليبيا، على أفاد مراسلنا في القاهرة.


وأظهرت صور جرى تداولها عبر شبكات التواصل الزائر الأبيض وقد غطى الأرض في منطقة "سيدي براني" ، شمالي المحافظة.

كما غطت الثلوج الطريق الدولي الرابط بين مدينة مطروح وسيدي براني، باتجاه الحدود المصرية الليبية.

وشهدت مناطق أخرى في محافظة مطروح سقوط أمطار غزيرة تزامنت مع انخفاض شديد لدرجات الحرارة وصلت إلى أقل من 8 درجات وهبوب رياح شديدة.

وقالت مصادر محلية إن موجه من الصقيع بدأت في غالبية أنحاء مطروح مع ليل الاثنين الثلاثاء بانخفاض فى درجات الحرارة واضح تبعه هطول غزير للأمطار على نواح متفرقة من مدن المحافظة عدا واحة سيوة فى الجنوب الغربي للحدود المصرية الليبية.

وكانت الثلوج غطت شوارع مدينة البيضاء الليبية، القريبة من الحدود مع مصر، بعدما تساقطت بكثافة خلال يومي الأحد والاثنين.

وانخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في البيضاء والمناطق المحيطة بها، مما ساعد على سقوط الثلوج.

وتأثرت ليبيا بمنخفض جوي أوروبي، مركزه في مالطا، ورياح قطبية مصدرها روسيا وشرق أوروبا، مما أدى إلى تساقط الثلوج بكثافة عليها خلال هذه الفترة.

وتجاوز هذا المنخفض الحدود مع مصر ليصل إلى محافظة مطروح.
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