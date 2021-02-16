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الكاظمي يؤكد أهمية تطوير التعاون مع "الناتو" لمحاربة "داعش"

Lebanon 24
16-02-2021 | 23:59
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أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أهمية تطوير التعاون مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وحسب بيان حكومي، تلقى الكاظمي اتصالا هاتفيا من الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرغ، بحثا خلاله التعاون المشترك بما يخص تقديم الدعم للمؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية في مجالات التدريب، والمشورة، والتعاون الاستخباري، وفق أولويات وتوجيهات الحكومة العراقية وبما يحفظ سيادة العراق.

وأكد الكاظمي "أهمية تطوير التعاون مع حلف الناتو، في ظل مواصلة القوات الأمنية العراقية عملياتها العسكرية في مواجهة الإرهاب، وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية".

من جانبه أشاد ستولتنبيرغ بـ"خطوات الحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب"، مؤكدا "مواصلة دعم حلف الناتو للعراق في جهود ملاحقة التنظيمات الإرهابية".

وأعرب عن "إعجاب دول الحلف بخطوات الحكومة في التزامها بالنهج الإصلاحي الذي اعتمدته، ومضت بتنفيذه للنهوض بواقع البلاد".
 
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