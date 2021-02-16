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عربي-دولي
أردوغان: سندفنهم في أوكارهم
Lebanon 24
16-02-2021
|
23:28
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن قوات بلاده ستعثر على الإرهابيين وتدفنهم في أوكارهم الذين يختبئون فيها.
ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أردوغان أن تركيا ستوسع نطاق عملياتها العسكرية ضد إرهابيي منظمة "بي كا كا" في المرحلة القادمة إلى المناطق التي تشكل تهديدا على البلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم، خلال المؤتمر الاعتيادي لـ"حزب العدالة والتنمية" الذي يترأسه، في ولاية طرابزون، بعد يومين على مجزرة منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق، مشيرا إلى أن تركيا تكافح المنظمة الإرهابية ذات التاريخ الحافل بالمجازر ضد المدنيين، وآخر تلك المجازر إعدام أشخاص عزل بلا رحمة في منطقة غارا شمالي العراق.
وشدد أردوغان على أن القوات التركية ستبقى في المناطق التي دخلتها وحققت فيها الأمن، لتفادي أي اعتداء إرهابي مماثل لمجزرة غارا، وذلك وفق ما تقتضيه الضرورة، قائلا:
سنوسع نطاق عملياتنا العسكرية ضد الإرهابيين في المرحلة القادمة إلى المناطق التي تشكل تهديدا علينا، ومنطقة غارا مهمة، وكانت تمثل إشكالية، وسقطت، وبإذن الله الأمر انتهى.
وانتقد الرئيس التركي الصمت الغربي، وعدم إدانته لمجزرة غارا، قائلا: "باستثناء بعض الأصوات الخافتة لم نسمع تعليقا من العالم الغربي على مجزرة غارا، والدول الغربية تقيم الدنيا ولا تقعدها عندما يحدث مثل هذا الأمر لديها".
وأشار إلى أن "الغرب التزم الصمت أيضا عندما وقعت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، في 15 تموز عام 2016".
وأكد أردوغان أن "المجزرة الأخيرة ضد المواطنين الأتراك أظهرت مجددا مدى أهمية عمليات مكافحة تركيا لـ"بي كا كا" في سوريا وشمالي العراق، من ناحية أمن حدودها وأمنها القومي، وأمن ومستقبل مواطنيها".
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