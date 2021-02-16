عربي-دولي

أردوغان: سندفنهم في أوكارهم

Lebanon 24
16-02-2021 | 23:28
A-
A+
Doc-P-794570-637491150714959958.jpg
Doc-P-794570-637491150714959958.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن قوات بلاده ستعثر على الإرهابيين وتدفنهم في أوكارهم الذين يختبئون فيها.

ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أردوغان أن تركيا ستوسع نطاق عملياتها العسكرية ضد إرهابيي منظمة "بي كا كا" في المرحلة القادمة إلى المناطق التي تشكل تهديدا على البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم، خلال المؤتمر الاعتيادي لـ"حزب العدالة والتنمية" الذي يترأسه، في ولاية طرابزون، بعد يومين على مجزرة منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق، مشيرا إلى أن تركيا تكافح المنظمة الإرهابية ذات التاريخ الحافل بالمجازر ضد المدنيين، وآخر تلك المجازر إعدام أشخاص عزل بلا رحمة في منطقة غارا شمالي العراق.

وشدد أردوغان على أن القوات التركية ستبقى في المناطق التي دخلتها وحققت فيها الأمن، لتفادي أي اعتداء إرهابي مماثل لمجزرة غارا، وذلك وفق ما تقتضيه الضرورة، قائلا:

سنوسع نطاق عملياتنا العسكرية ضد الإرهابيين في المرحلة القادمة إلى المناطق التي تشكل تهديدا علينا، ومنطقة غارا مهمة، وكانت تمثل إشكالية، وسقطت، وبإذن الله الأمر انتهى.
وانتقد الرئيس التركي الصمت الغربي، وعدم إدانته لمجزرة غارا، قائلا: "باستثناء بعض الأصوات الخافتة لم نسمع تعليقا من العالم الغربي على مجزرة غارا، والدول الغربية تقيم الدنيا ولا تقعدها عندما يحدث مثل هذا الأمر لديها".

وأشار إلى أن "الغرب التزم الصمت أيضا عندما وقعت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، في 15 تموز عام 2016".

وأكد أردوغان أن "المجزرة الأخيرة ضد المواطنين الأتراك أظهرت مجددا مدى أهمية عمليات مكافحة تركيا لـ"بي كا كا" في سوريا وشمالي العراق، من ناحية أمن حدودها وأمنها القومي، وأمن ومستقبل مواطنيها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:27 | 2021-02-17
23:59 | 2021-02-16
23:30 | 2021-02-16
23:00 | 2021-02-16
22:30 | 2021-02-16
22:00 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website