عربي-دولي

التحالف العربي يدمّر طائرة مسيّرة أُطلقت تجاه خميس مشيط في السعودية

Lebanon 24
17-02-2021 | 01:27
A-
A+
Doc-P-794586-637491222315550214.jpg
Doc-P-794586-637491222315550214.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر التلفزيون الرسمي السعودي فجر الأربعاء أن التحالف العربي بقيادة الرياض، اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط في المملكة.
وأفاد التحالف بأن الحوثيين مستمرون في محاولاتهم لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وشدّد على أن محاولات الاعتداء على المدنيين متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.
وقال التحالف إن بعض الشظايا تناثرت نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار، مؤكدا أنه "لا إصابات أو خسائر".
وأكد أن التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، هو "من تخطيط جنرالات الحرس الثوري الإيراني في صنعاء".

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-02-16
23:30 | 2021-02-16
23:28 | 2021-02-16
23:00 | 2021-02-16
22:30 | 2021-02-16
22:00 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website