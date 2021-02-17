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تزوجت وهي في سن الـ 15.. رغد صدام حسين تحكي عن الخلاف الدامي بين زوجها ووالدها (فيديو)

Lebanon 24
17-02-2021 | 07:00
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عادت رغد صدام حسين في الجزء الثاني من اللقاء الخاص معها على قناة "العربية" بالذاكرة إلى فترة زواجها من حسين كامل، مشيرة إلى أن والدها أعطاها حرية القبول أو الرفض في اختيار شريك حياتها بشرط موافقته.

 

وقالت رغد إنها تزوجت في سن الخامسة عشرة وهي في الصف الثالث ثانوي. وبعد زواجها من كامل، أصرّت أن تُكمل دراستها الجامعية رغم رفض زوجها.

 

وتطرقت رغد لتفاصيل خروجها من العراق في ظل الخلاف بين والدها وزوجها، وقالت: "استشارني زوجي عند الخروج من العراق، وشعرت بأن بقائي سيثير حمام دم بين زوجي ووالدي".

مباشر من #العربية | #رغد_صدام_حسين لقاء خاص وحصري - الجزء الثاني#العراق@RghadSaddam@sohaib https://t.co/0KFzzxcaul

 
 

وأشارت إلى أنها لم تكن تعلم بما سيعلنه كامل في المؤتمر الذي عقده في الأردن عام 1995. وقالت: "شعرت بالغضب الشديد من تصريحات زوجي في المؤتمر وتشاجرت معه بقوة".

 

وأضافت: "قررت العودة إلى العراق من دون الأولاد. كنت مستعدة أن أترك أولادي لأرجع إلى الوالد".

 

وعند سؤالها عن دورها في إقناع زوجها بالعودة إلى وطنه، أجابت: "لم أقنعه إطلاقاً بالعودة إلى العراق، ولكن حبه للوطن، إضافة إلى أمور أخرى، جعلته يعود".

 

وتطرقت رغد صدام حسين إلى موضوع طلاقها من زوجها، مؤكدة أنها كانت تتوقعه: "لم أتفاجأ بقرار الطلاق". كما تحدثت عن تفاصيل مقتل زوجها موضحة أنه "تم بقرار عشائري".

المصدر: العربية
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