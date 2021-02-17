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لأول مرة منذ عام.. زوجة زعيم كوريا الشمالية تفاجئ الجميع

Lebanon 24
17-02-2021 | 08:00
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ظهرت ري سول جو زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في وسائل الإعلام الرسمية، الأربعاء، لأول مرة منذ أكثر من عام حيث رافقت زوجها في حفل موسيقي بمناسبة أحد أكبر الأعياد بالبلاد.

ونشرت رودونغ سينمون الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم صورا لهما في الحفل الذي أقيم بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل والد كيم.

وغالبا ما رافقت ري زوجها في المناسبات العامة الكبرى، لكنها لم تشاهد منذ يناير من العام الماضي عندما شاركت في حدث بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، مما أثار تكهنات حول صحتها واحتمال حملها.
وابتسم الزوجان أثناء مشاهدة الحفل الموسيقي في مسرح مانسوداي للفنون في العاصمة بيونغ يانغ.
 
 
وخلافا لعدة أحداث سابقة لم يظهر أي شخص في الصور التي نشرتها الصحيفة وهو يضع الكمامة أو يحافظ على تدابير التباعد الاجتماعي.

ولم تؤكد كوريا الشمالية أي حالات إصابة بفيروس كورونا، لكن وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية تقول إنه لا يمكن استبعاد تفشي المرض هناك لأن كوريا الشمالية كان لها تعاملات نشطة مع الصين، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة، قبل إغلاق الحدود في أوائل العام الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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