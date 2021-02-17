إحباط هجمات إرهابية في روسيا.. واعتقال 19 شخصا

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي قوله، الأربعاء، إنه ألقى القبض على 19 متشددا للاشتباه في التخطيط لهجمات بشمال القوقاز.



وذكر جهاز الأمن أنه ضبط حزاما ناسفا وعبوات متفجرة وأسلحة آلية بحوزة المشتبه بهم.

وفي كانون الأول الماضي، أصيب 6 رجال شرطة بجروح في تفجير انتحاري في قره تشاي شيركيسيا بالقوقاز الروسي، حسبما أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في بيان.



وحاول شخص لم تحدد هويته دخول منطقة كانت تجري فيها الشرطة عمليات بحث، وفجر نفسه لدى إلقاء القبض عليه، بحسب الشرطة.

وكانت روسيا قد خاضت في التسعينات الماضية حربين شرستين ضد انفصاليين في الشيشان، المنطقة المجاورة لقره تشاي شيركيسيا في شمال القوقاز.