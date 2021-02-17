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ماذا يحدث لكورونا خلال 10 سنوات؟

Lebanon 24
17-02-2021 | 15:00
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كشف البروفيسور التركي أوغور شاهين، الشريك المؤسس لشركة "بيونتيك" الألمانية، شكل وباء كورونا خلال العشر سنوات المقبلة.

 

وقال شاهين، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته وزوجته، العالمة أوزلم تورجي، أمس الثلاثاء، إن الوباء سيشكل تحديا خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرًا إلى أنهم يأملون في إيصال اللقاح للبشرية كلها، بحسب ما نشرته "يني شفق العربية".

 

وأضاف شاهين، الشريك المؤسس لشركة "بيونتيك" التي طورت لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد، "لقد وفرنا لقاحا لأكثر من 10 ملايين شخص، لكن ما زال هناك الكثير من الأمور التي يتعين علينا تحقيقها، فنحن نريد تقديم لقاحنا للناس بكافة أنحاء العالم".

العالم التركي شاهين: كورونا سيمثل تحديًا للعالم خلال 10 سنوات مقبلةhttps://t.co/alzOeegYRA pic.twitter.com/eUYfbYkyKG

 
 

وأوضح "نريد التأكد من أن البلدان النامية وصلها اللقاح، وليس فقط البلدان المتقدمة اقتصاديًا".

 

وأشار شاهين، إلى أن شركة "بيونتيك" تأسست في البداية لتطوير علاجات مناعية ضد السرطان، وأنهم شعروا بمسؤولية القيام بشيء ما بعدما لاحظوا انتشار الوباء في كانون الثاني من العام الماضي، لافتا إلى أنهم قرروا على إثر ذلك البدء في مشروع تطوير لقاح لمواجهة الفيروس، وأنه لم تكن لديهم أية دلائل على إمكانية نجاحهم، مشددًا على أن هدف المشروع كان تطوير لقاح في أقصر وقت ممكن.

 

وقال إنهم في بداية المشروع كانوا لا يعرفون كيف سيتم تمويلهم، موضحا "نعم لم نكن نعرف، فميزانيتنا آنذاك كانت 350 مليون دولار في حين أن المشروع كان يتطلب 1.5 مليار".

 

المصدر: سبوتنيك
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