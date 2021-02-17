تنديد بهجوم كردستان

نددت واشنطن وبرلين وباريس ولندن وروما، اليوم، "بأشد العبارات"، بإطلاق صواريخ على قاعدة جوية تتمركز فيها قوات أميركية في أربيل في كردستان العراق، محذرة من أنها "لن تتسامح" مع هجمات ضد التحالف.



وقال بيان مشترك نقلته وكالة "فرانس برس": "نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ندين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي وقع في 15 شباط في إقليم كردستان العراق"، مؤكدا دعم التحقيق العراقي الهادف إلى "محاسبة" منفذي الهجوم.