عربي-دولي

تنديد بهجوم كردستان

Lebanon 24
17-02-2021 | 12:56
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نددت واشنطن وبرلين وباريس ولندن وروما، اليوم، "بأشد العبارات"، بإطلاق صواريخ على قاعدة جوية تتمركز فيها قوات أميركية في أربيل في كردستان العراق، محذرة من أنها "لن تتسامح" مع هجمات ضد التحالف.

وقال بيان مشترك نقلته وكالة "فرانس برس": "نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ندين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي وقع في 15 شباط في إقليم كردستان العراق"، مؤكدا دعم التحقيق العراقي الهادف إلى "محاسبة" منفذي الهجوم.
المصدر: الوكالة الوطنية
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