اللقاحات تصل الى غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن دفعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستصل إلى قطاع غزة المحاصر اليوم، بعدما منعها الاسرائيليون الإثنين.وقالت الوزارة في بيان إنها أعادت "إرسال ألفي جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي من مستودعات الوزارة في رام الله إلى مستودعاتها في قطاع غزة".وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أكدت أول من أمس أن اسرائيل تمنع إدخال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة، معتبرة ذلك "تعسفيا".من جانبها، وصفت حركة "حماس" التي تدير قطاع غزة الذي يعيش فيه زهاء مليوني نسمة، قرار المنع الإسرائيلي بأنه "جريمة وتمييز عنصري".وسجل في قطاع غزة حتى صباح اليوم نحو 54 ألف إصابة بفيروس كورونا و538 وفاة، في حين أحصت الضفة الغربية حتى ظهر أمس نحو 116 ألف إصابة و1403 وفيات.وأعلنت الحكومة الفلسطينية ظهر الإثنين إرجاء عملية تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا بسبب تأخر وصول اللقاحات المطلوبة. وكان يفترض أن تبدأ حملة التلقيح في الضفة الغربية وقطاع غزة منتصف هذا الشهر، بعد الانتهاء من تطعيم الطواقم الطبية.وتسلمت السلطة الفلسطينية في رام الله الأسبوع الماضي 10 آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي من أصل مليوني جرعة اشترتها.وكانت أعلنت الشهر الماضي أنها وقعت 4 عقود للحصول على لقاحات بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها خلال شهرين