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رئيس الحكومة الإيطالي يحصل على الثقة

Lebanon 24
17-02-2021 | 14:30
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 بدأت صباح اليوم، المناقشات في مجلس الشيوخ الإيطالية الخاصة بمنح رئيس الحكومة ماريو دراغي الثقة. وتفوق عدد المداخلات المنتظرة المئة مداخلة وقد تمنح الثقة في الساعة العاشرة مساء.
وينتظر أن يحصل على الثقة، إن إن أكثر من 65 في المائة أو أكثر في مجلس الشيوخ يصوتون لصالحه.
أما غدا فهو موعد التصويت في مجلس النواب حيث يطول النقاش بسبب العدد الكبير للنواب: 630 نائبا في مجلس الشيوخ 315 عضوا.
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